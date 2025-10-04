Merz insta a Hamás a aprovechar «la mejor oportunidad para la paz» en Gaza
Berlín, 4 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este sábado a Hamás a aprovechar «la mejor oportunidad para la paz» en Gaza, después de que el grupo islamista se haya declarado dispuesto a devolver a Israel todos los rehenes que mantiene aún en sus manos y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta presentada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja.
«La liberación de los rehenes y la paz para Gaza están al alcance. Hamás también ha aceptado ahora, en principio, el plan de paz del presidente Trump. Alemania apoya plenamente el llamado del presidente Trump a ambas partes», escribió el jefe del Gobierno germano en su cuenta de la red social X.
Merz recalcó que ahora los rehenes en manos de Hamás deben ser liberados y la organización terrorista debe desarmarse.
«Los combates deben cesar de inmediato. Todo esto debe suceder muy pronto», enfatizó.
El canciller alemán añadió que, después de casi dos años de guerra, «esta es la mejor oportunidad para la paz». EFE
