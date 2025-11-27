Merz intentará convencer a Trump de que debe invitar a Sudáfrica al G20 en Miami

Berlín, 27 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, lamentó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya excluido del G20 que se celebrará en 2026 en Miami a Sudáfrica y dijo que trataría de convencer al mandatario de EE.UU. de la necesidad de revertir esta decisión.

«Intentaré, en mis conversaciones y encuentros con el presidente estadounidense antes de que tengamos la cumbre del G20 en EE. UU., convencerle de que sería bueno invitar a todos los miembros del G20 a Estados Unidos», dijo en una rueda de prensa junto al primer ministro estonio, Kristen Michal.

«Porque este es uno de los foros multilaterales más importantes que aún tenemos en el mundo y el G7 y el G20, desde mi punto de vista, son formatos que no deberían reducirse sin necesidad», recalcó Merz, quien aseguró que aceptará la invitación de Trump de representar a Alemania en Florida.

«Pero hasta entonces intentaré convencerle de que invite también al Gobierno sudafricano», insistió el canciller.

Merz lamentó asimismo que el Gobierno estadounidense no estuviera presente el pasado fin de semana en la cumbre del G20 en Johannesburgo.

«El Gobierno de Estados Unidos renuncia sin necesidad a ejercer influencia, también en una parte del mundo que es cada vez más importante», enfatizó.

El presidente estadounidense afirmó el miércoles que su Gobierno decidió excluir a Sudáfrica del G20 de 2026 en Miami al acusar a Pretoria de no abordar supuestos abusos contra poblaciones blancas y de negarse a traspasar la presidencia del grupo durante la cumbre más reciente. EFE

