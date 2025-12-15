Merz invita a delegados estadounidenses a participar en ronda de líderes sobre Ucrania

Berlín, 15 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este lunes que los dos delegados estadounidenses desplazados a Berlín para negociar un plan de paz están invitados a participar en la ronda que mantendrán hoy líderes europeos y de la OTAN con la delegación ucraniana encabezada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En una rueda de prensa con éste último, Merz subrayó el papel clave de los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, en las conversaciones confidenciales que se producen desde este domingo.

«Sin su esfuerzo incansable y sin la implicación del presidente (Donald) Trump no tendríamos la dinámica positiva que estamos experimentando estas horas», declaró, para añadir a continuación que el dúo representará a EE. UU. en las negociaciones que tendrán lugar esta noche, en las que participarán también una docena de líderes de países europeos, de la UE y de la OTAN.

Merz afirmó que en los últimos días se ha desarrollado una «gran dinámica diplomática», quizá la mayor desde la invasión rusa en febrero de 2022, y que existe «la oportunidad real» de un proceso para alcanzar una paz para Ucrania.

Las conversaciones en cuestión han girado, según manifestó, en torno a las posibles garantías de seguridad para Ucrania, a preguntas territoriales y a la creación de un mecanismo efectivo para supervisar el mantenimiento de un alto el fuego.

Al mismo tiempo, denunció el canciller, Moscú está jugando «a ganar tiempo y a reclamar exigencias maximalistas», por lo que abogó por incrementar la presión sobre Rusia por ejemplo a través de la movilización de los activos rusos congelados en la UE.

Tras una primera reunión bilateral entre Zelenski y Merz en la cancillería, está previsto que se sumen los primeros ministros británico, Keir Starmer; polaco, Donald Tusk; sueco, Ulf Kristersson; neerlandés, Dick Schoof; y noruego, Jonas Gahr Støre; las jefas de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni; y Dinamarca, Mette Frederiksen; así como el presidente francés, Emmanuel Macron; y el finlandés, Alexander Stubb.

También participarán en la cumbre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y, de acuerdo con el diario alemán Bild, está previsto que el propio presidente Trump se conecte por videoconferencia. EFE

