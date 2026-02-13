Merz invita a Estados Unidos a reparar la relación transatlántica

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, invitó este viernes a Estados Unidos a reparar la relación transatlántica, después de meses de tensión entre los países europeos y la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Reparemos la confianza transatlántica y reavivámosla juntos», se dirigió Merz en inglés a los «amigos» de EE.UU. en su discurso de inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania). EFE

