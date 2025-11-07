Merz invita a Lula a la feria industrial de Hannover y reitera su deseo de cooperación

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, invitó este viernes al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a inaugurar el próximo 20 de abril junto a él laferia industrial de Hannover, en el norte de Alemania, y reiteró su deseo de cooperación con América Latina, incluido el gigante sudamericano.

«He invitado al presidente a la feria de Hannover, donde podremos reanudar las consultas germano-brasileñas», afirmó Merz en una rueda de prensa tras reunirse en Belém con Lula.

El jefe del Gobierno alemán recordó que su participación en la COP30 supone su primer viaje como canciller a América Latina, una región con la que quiere «fortalecer alianzas globales en campos que van desde las política del clima a la política de seguridad y la política económica», incluido con Brasil, país con el que Alemania debe celebrar el próximo año consultas de alto nivel.

Merz explicó que, en principio, la cita de las consultas estaba prevista que tuviera lugar en Brasil, pero que este viernes propuso a Lula cambiar el lugar a Alemania, a Hannover.

El canciller dio este paso porque Brasil es el país invitado de la feria, una de las más importantes del mundo en el sector industrial.

Las últimas consultas germano-brasileñas se realizaron en Berlín en diciembre de 2023.

Los encuentros regulares entre los dos Gobiernos fueron acordados en 2014 por las mujeres que entonces gobernaban ambos países, la presidenta Dilma Rousseff y la canciller alemana Angela Merkel.

Sin embargo, las consultas regulares se suspendieron durante los años de la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022) cuando los contactos entre los dos gobiernos se redujeron notablemente.

Brasil es el socio comercial más importante de Alemania en Sudamérica. EFE

