Merz llama a Irán a cesar sus ataques en la región

1 minuto

Berlín, 1 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, llamó a Irán a cesar los ataques que ha lanzado contra varios países en la región como reacción a los bombardeos sobre el país de fuerzas israelíes y estadounidenses.

«El Gobierno alemán llama a Irán a poner fin a los ataques militares contra Israel y nuestros otros socios en la región», dijo Merz en un comunicado.

«Irán tiene que abstenerse también de otras actividades que causen inestabilidad en la región», añadió.

Con respecto a los ataques de EEUU e Israel Merz no hizo ningún juicio sino que se limitó a decir que Alemania no había participado en ellos.

El canciller aseguró que Alemania es partidaria de relanzar los esfuerzos para lograr una solución negociada con Irán lo que sería también un aporte a la estabilidad de la región. Merz recordó también que EEUU se había esforzado en las últimas semanas en esa dirección.

«Sin embargo, en las conversaciones en Omán y Suiza la parte iraní se negó a hacer compromisos verificables para poner fin a su programa nuclear militar. No se comprometió a desmontar su programa de misiles balísticos ni a poner fin a sus actividades de desestabilización en la región», subrayó.EFE

rz/jgb