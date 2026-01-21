Merz llega a Davos donde intervendrá el jueves y mantendrá contactos bilaterales

Berlín, 21 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, llegó este miércoles a Davos (Suiza), en cuyo foro económico participará el jueves, jornada en la que también se espera que el líder del Gobierno alemán mantenga contactos bilaterales con otros líderes internacionales.

Según su cuenta de X, al canciller se le vio llegar en helicóptero a la ciudad suiza, donde este miércoles ya tenía previsto reuniones con inversores internacionales, informó en una rueda de prensa ordinaria en Berlín Steffen Meyer, uno de los portavoces del Ejecutivo germano.

«El Foro Económico Mundial tiene como objetivo tender puentes con nuestros socios internacionales, mantener conversaciones con empresas e inversores y promover la economía y, en particular, las inversiones en Alemania», precisó Meyer, antes de aludir a los contactos en Davos preparatorios para la cita en Bruselas del canciller.

«Dada la situación geopolítica, las conversaciones bilaterales previas al Consejo Extraordinario de la UE de mañana cobran mayor importancia este año», indicó Meyer al referirse a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea prevista para el jueves, horas después de la intervención de Merz en el pleno del foro de Davos.

Los líderes de la Unión Europea se reúnen el jueves en una cumbre extraordinaria en Bruselas para abordar las amenazas sobre Groenlandia del presidente estadounidense, Donald Trump, con la opción de responder a sus posibles nuevos aranceles con otras represalias comerciales. EFE

