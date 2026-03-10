Merz pide «con urgencia» a Israel que renuncie a la anexión de territorios en Cisjordania

Berlín, 10 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió «con urgencia» este martes al Gobierno israelí que renuncie a dar pasos hacia la anexión de territorios palestinos en Cisjordania y anunció que para trasladar este mensaje viajará a Oriente Próximo a su ministro de Exteriores, Johann Wadephul.

En una rueda de prensa en Berlín con su homólogo checo, Andrej Babis, Merz dijo que sería «un gran error» avanzar hacia la anexión, en una semana en la que, en el marco de la guerra contra Irán, se ha intensificado la violencia de los colonos israelíes contra los civiles en Cisjordania.

«Lo digo claramente: los pasos hacia la anexión que se discuten en Jerusalén solo dificultarían más la solución de los dos Estados», dijo el canciller alemán en alusión al objetivo de crear un Estado israelí y otro palestino, una iniciativa que Alemania y el resto de países europeos apoyan, aunque el Gobierno de Tel Aviv lo rechace.

«Desde el Gobierno Federal instamos con urgencia (a Israel) a renunciar a los pasos en el territorio conocido como E1», afirmó, en alusión a la zona conocida también como Área E1 o Corredor E1, de unos 12 kilómetros cuadrados y que linda con Jerusalén Oriental.

Merz agregó que Wadephul viajará a petición suya a Israel para «subrayar» este mensaje, el cual es importante transmitir «de forma unida como europeos».

El ministro de Exteriores alemán se halla actualmente en Chipre, donde abordó con su homólogo Constantinos Kombos la alarma causada por la llegada de un dron de tipo iraní a una base británica y le transmitió la «completa solidaridad» de Alemania.

«Defender a Europa requiere unidad, desde el flanco este hasta el Mediterráneo», escribió en su perfil de la red social X, y añadió: «Si Chipre nos necesita, estaremos allí».

La víspera Wadephul ya se había reunido en Nikosia con su colega emiratí, Abdulá bin Zayed Al Nahyan, para hablar de la guerra desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán hace ya más de una semana. EFE

