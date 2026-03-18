Merz pide a la Eurocámara que de luz verde a acuerdo arancelario con EE. UU.

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Berlín, 18 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, apeló este miércoles a la Eurocámara, durante una declaración de Gobierno ante el parlamento alemán, a dar luz verde al acuerdo arancelario con EE. UU. para evitar más distorsiones en el comercio internacional y estabilizar la relación con Washington.

«En mi visita a Washington dije al presidente Donald Trump que esperaba que el acuerdo arancelario entrase en vigor. Asimismo quiero pedir encarecidamente al Parlamento Europeo que dé luz verde al acuerdo», dijo Merz en su declaración pronunciada con motivo de la próxima cumbre europea.

Merz durante su discurso aseguró que un comercio internacional basado en reglas había sido determinante para el bienestar del que han gozado Alemania y Europa.

Por eso celebró que el acuerdo de libre comercio con Mercosur pueda entrar en vigor pese a las reticencias que ha habido, que se hayan podido cerrar otros acuerdos con Indonesia, India y México y que un pacto con Australia se halle en la recta final.

La entrada en vigor del acuerdo arancelario con EE. UU., según Merz, también tiene importancia de cara a la guerra de Ucrania.

«Se trata de una cuestión de seguridad, de libertad, de humanidad y de justicia», dijo.EFE

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