Merz pide no burlarse de la selección alemana tras ser eliminada por Paraguay

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Berlín, 30 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este martes que no se someta a la selección nacional a un escarnio después de su eliminación ante Paraguay, en un segundo mensaje de apoyo al equipo tras las críticas que recibió por un primer comentario de apoyo considerado demasiado benévolo.

«Celebramos juntos los éxitos. Y en la derrota permanecemos unidos. Eso es lo que nos hace fuertes. Quien lleva el águila en el pecho merece nuestro apoyo, no nuestras burlas», escribió Merz en su cuenta de la red social X.

Después de la derrota de Alemania frente a Paraguay, el canciller alabó el partido de la selección germana.

«Aunque la eliminación duele: ¡qué partido, selección alemana! Con vuestro esfuerzo y espíritu de equipo en este Mundial habéis entusiasmado a nuestro país. Estamos orgullosos de vosotros», escribió.

Ese comentario ha «causado estupor» en medios como el tabloide «Bild» y provocado numerosos mensajes de incredulidad entre los usuarios alemanes de X, que se preguntaban qué partido había visto el jefe del Gobierno germano.

Según «Bild», el primer mensaje no había sido aprobado por Merz personalmente antes de ser publicado.

El diario más leído en Alemania sostuvo en un comentario que

«Friedrich Merz vive, al igual que (el seleccionador alemámn) Julian Nagelsmann, que ni siquiera tiene la decencia de dimitir ahora, aparentemente en una realidad paralela», sostuvo el diario más leído de Alemania.

«Ambos son incapaces de reconocer sus errores y asumir responsabilidades. Los críticos son vistos simplemente como quejicas que no quieren reconocer los ‘éxitos'», añadió.

«El equipo no luchó. La actuación del entrenador fue arrogante y soberbia. No hubo pasión. Todos están demasiado acomodados. Son un reflejo de nuestra sociedad», sentenció. EFE

cae/mr