Merz pide que conversaciones en Egipto logren rápidamente un acuerdo para la paz en Gaza

(Actualiza con comunicado de la Oficina de Netanyahu)

Berlín/Jerusalén, 5 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió este domingo en una conversación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el diálogo en Egipto arroje rápidamente como resultado un acuerdo sobre el cese de las hostilidades, la liberación de los rehenes, la entrega de ayuda humanitaria y el desarme de Hamás.

Los dos mandatarios mantuvieron una llamada telefónica, durante la cual Merz aplaudió que Netanyahu apoye la hoja de ruta presentada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el cual Alemania «respalda firmemente», señaló su portavoz, Stefan Kornelius.

Merz considera que el plan «representa la mejor oportunidad de libertad para los rehenes y de paz para Gaza casi dos años después del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023» por parte de Hamás.

El canciller germano consideró asimismo un «paso correcto» la anunciada retirada de las fuerzas israelíes de Gaza.

Insistió ante Netanyahu en que «ahora, las conversaciones en Egipto deben lograr rápidamente un acuerdo sobre el cese de las hostilidades, la liberación inmediata de los rehenes, el acceso humanitario pleno y el desarme de Hamás».

Por su parte, en un comunicado, la Oficina de Netanyahu confirmó que ambos líderes se mostraron de acuerdo en que se deber «mantener la presión sobre Hamás» para lograr el alto el fuego.

«Seguiremos actuando con decisión hasta que se logren todos los objetivos de la guerra, incluyendo el retorno de todos los rehenes y garantizar la seguridad de Israel», dijo el presidente israelí, que agradeció en la llamada el apoyo de Alemania a su país.

El Gobierno de Alemania, dijo Kornelius, se comprometerá activamente en la implementación del plan de Trump, por lo que el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, viajó este domingo a Catar y a Kuwait para mantener contactos con uno de los mediadores más importantes en el conflicto entre Israel y Hamás y con los Estados del Golfo. EFE

