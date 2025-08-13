Merz pide una paz que contemple los intereses ucranianos y europeos
Berlín, 13 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este viernes tras un encuentro virtual con la llamada coalición de los voluntarios y el presidente de EE.UU, Donald Trump, y con la presencia en Berlín del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que esperaba una paz que tenga en cuenta los intereses de Kiev y de Europa.
«El presidente Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos», dijo Merz en una comparecencia conjunta con Zelenski.
Merz dijo también que de Alaska puede salir algo positivo, pero advirtió que si no hay un movimiento de la parte rusa se debe aumentar la presión sobre Moscú.EFE
rz/vh