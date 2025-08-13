The Swiss voice in the world since 1935

Merz pide una paz que contemple los intereses ucranianos y europeos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 13 ago (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este viernes tras un encuentro virtual con la llamada coalición de los voluntarios y el presidente de EE.UU, Donald Trump, y con la presencia en Berlín del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que esperaba una paz que tenga en cuenta los intereses de Kiev y de Europa.

«El presidente Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos», dijo Merz en una comparecencia conjunta con Zelenski.

Merz dijo también que de Alaska puede salir algo positivo, pero advirtió que si no hay un movimiento de la parte rusa se debe aumentar la presión sobre Moscú.EFE

rz/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR