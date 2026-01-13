Merz pronostica caída del régimen iraní en días o semanas

Berlín, 13 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronosticó este martes la caída del régimen iraní en cuestión de días o semanas porque, dijo, «un régimen que sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia está de hecho acabado».

«Creo que estamos viendo los últimos día o semanas del régimen iraní», dijo ante periodistas alemanes durante una visita a la India.

Ya antes Merz había criticado como «desproporcionada» y «brutal» la represión de las protestas en Irán y había destacado el valor y el coraje de los manifestantes.

«Apeló al Gobierno iraní a que proteja a su población en lugar de amenazarla», había dicho Merz.

El régimen iraní ha citado a los jefes de las misiones diplomáticas de Alemania, Francia y el Reino Unido por el respaldo de esos países a las protestas.EFE

