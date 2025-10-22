Merz reafirma que los Balcanes Occidentales tienen su futuro en la Unión Europea

1 minuto

Berlín, 22 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reivindicó este miércoles el futuro dentro de la Unión Europea (UE) de los Balcanes Occidentales, al término de la cumbre que reunió a los líderes de la región y a varios socios europeos para debatir sobre seguridad, migración y crecimiento económico.

«Su futuro está en la UE, y el Proceso de Berlín marca el camino», reivindicó Merz en su cuenta de X en alusión a los Balcanes Occidentales, coprotagonistas de la cita de Londres organizada bajo el liderazgo del primer ministro británico, Keir Starmer.

«Es un placer estar de vuelta en Londres para debatir los retos que se plantean para nuestra seguridad y nuestra economía con los líderes de los Balcanes Occidentales», señaló Merz en su mensaje, que acompañó su publicación con dos imágenes en las que se le veía con Starmer, al que agradeció la organización de la cumbre.

«Ahora más que nunca se nos pide que seamos fuertes y permanezcamos unidos. Gracias por acogernos», concluyó Merz su mensaje en X.

La iniciativa llamada como Proceso de Berlín, lanzada en 2014, es una plataforma de cooperación entre los seis países de los Balcanes Occidentales, instituciones de la UE y varias naciones europeas como son Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Italia y Polonia, además de Reino Unido. EFE

smm/lar