Merz rechaza aumentar el presupuesto de la UE y apunta a recortes en algunas políticas

2 minutos

(Actualiza con declaraciones del primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten)

Nicosia, 24 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó este viernes la posibilidad de aumentar el próximo presupuesto de la Unión Europea para los años 2028-2034 porque «Europa debe arreglárselas» con el dinero actual para financiar nuevas prioridades, por lo que necesita «reducir» la dotación de «otras áreas».

De la misma forma, insistió en el rechazo de Berlín a emitir deuda conjunta o eurobonos como parte del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP).

«Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades», dijo Merz en declaraciones a la prensa, a su llegada al segundo día de la cumbre informal que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebran hoy en Nicosia.

Los líderes europeos dedicarán esta segunda jornada, entre otros temas, a discutir el próximo presupuesto plurianual de la UE y la posibilidad de introducir nuevos recursos propios para financiar las cuentas.

Un presupuesto que, según el borrador que ha planteado la Comisión Europea es de 1,7 billones de euros para el siguiente periodo de siete años (2 billones a precios corrientes) y el objetivo de los líderes es alcanzar la unanimidad que requiere su aprobación antes de que acabe el año.

El canciller alemán dijo que el bloque comunitario debe «fijar nuevas prioridades y esto significa que también tenemos que reducir el gasto del presupuesto de la UE en otras áreas».

«Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos (eurobonos) en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania. Lo saben los colegas. Muchos comparten mi opinión», continuó Merz.

En la misma línea, el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, dijo que «es fundamental que el presupuesto europeo se modernice significativamente en los próximos años para poder abordar nuestra seguridad y construir una economía más sólida».

«En realidad podemos reasignar fondos. Todavía estamos gastando mucho dinero europeo en política agrícola. Eso se puede hacer de forma mucho más eficiente», señaló Jetten, quien afirmó que «es absolutamente crucial que la propuesta actual se reduzca considerablemente. EFE

drs/asa/cg