Merz recibe a Lula con honores militares en Hannover en una visita de calado económico

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Hannover (Alemania), 19 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibido este domingo con honores militares en el Palacio de Herrenhausen, en la ciudad de Hannover, en el centro de Alemania, por el canciller germano, Friedrich Merz, en el inicio de una visita de dos días con notable trasfondo económico.

Tras la recepción, está previsto que Merz y Lula tengan un encuentro en una exclusiva sala de reuniones situada en el tejado del palacio neobarroco con vistas a los jardines de Herrenhausen.

En ese encuentro bilateral, Lula y Merz podrán tomar el pulso de la relación germano-brasileña, compuesta especialmente por unos nutridos vínculos económicos que ambos líderes quieren fortalecer.

En su visita a Alemania, el mandatario brasileño y su delegación mantendrán el lunes consultas con el Gobierno de Alemania, una oportunidad para ambos Ejecutivos de profundizar una relación que en Berlín llaman «partenariado estratégico».

Para esas consultas hay convocados quince ministros, siete del Gobierno brasileño y ocho del Ejecutivo germano.

El Gobierno alemán ha indicado que, entre los temas que se abordarán en las consultas figuran el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, que entrará en vigor provisionalmente a partir del próximo 1 de mayo, las materias primas, la cooperación en defensa, la digitalización y la innovación.

Las relaciones comerciales entre ambos países totalizaron unos 20.000 millones de euros en 2024, de acuerdo con datos del Ejecutivo germano.

La visita del mandatario de Brasil a Hannover responde a la invitación que hizo Merz a Lula a finales de noviembre, durante la COP30 que acogió la ciudad brasileña de Belém.

Entonces, el canciller invitó al jefe de Estado de la mayor potencia económica de Latinoamérica a que visitara, junto a él, la Feria de Hannover, considerada una de las mayores muestras industriales del mundo.

En la edición de este año de este evento industrial internacional, la número 79, hay representados más de 150 países a través de 3.000 expositores.

Brasil es el país invitado, un honor en virtud del cual el país de Lula ocupará unos 2.700 metros cuadrados del recinto ferial, en el que estará presente a través de 300 empresas brasileñas y unos 140 estands.

Tras la recepción y la reunión del Palacio de Herrenhausen, Merz y Lula se dirigen a la feria para visitar sus instalaciones.

Ambos líderes también tienen previsto este domingo cerrar la jornada con una cena de trabajo con representantes del mundo empresarial a su vuelta al palacio de Hannover desde la feria industrial. EFE

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