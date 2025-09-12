Merz recibirá el próximo martes a Nawrocki para abordar la seguridad y el apoyo a Ucrania

Berlín, 12 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibirá en Berlín el próximo martes al presidente polaco, Karol Nawrocki, para abordar, entre otras cuestiones, la situación de seguridad, el apoyo a Ucrania y las relaciones bilaterales.

Según informó en un comunicado Stefan Kornelius, el portavoz del Ejecutivo, la cita centrará a ambos políticos en la cooperación bilateral y también «se prevé que se aborden cuestiones de política de seguridad internacional y, en particular, el futuro apoyo a Ucrania».

La visita de Nawrocki a la Cancillería Federal, en Berlín, se producirá después de que el jefe de Estado polaco visite, también el próximo martes, a su homólogo germano, Frank-Walter Steinmeier, en el palacio de Bellevue, la residencia oficial del presidente alemán.

Nawrocki multiplicó los contactos internacionales esta semana después de que Polonia registrara en la madrugada del miércoles una violación de su espacio aéreo sin precedentes desde que comenzó la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

La violación del espacio aéreo polaco la realizaron drones rusos, algunos de los cuales fueron derribados por las defensa antiaéreas polacas y de las fuerzas de la OTAN en la zona. EFE

