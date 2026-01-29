Merz reconoce diferencias con Francia sobre el FCAS y espera decisión en unas semanas

Berlín, 29 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció este jueves que en el proyecto para el futuro avión de combate europeo FCAS, en el que participan España, Francia y Alemania, persisten las diferencias entre Berlín y París, aunque hay un intenso diálogo y espera que se tomen decisiones en unas semanas.

«Hay diferentes ideas respecto a la fabricación de los aviones . Tratamos de solucionarlo», dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín junto a la primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė, ante quien el líder germano se mostró confiado en que se resuelvan las diferencias que complican el avance del proyecto.

«Habrá sistemas conjuntos», para que «los aviones se desarrollen y se construyan, estamos en un intenso diálogo con Francia y creo que en las próximas semanas tomaremos una decisión», afirmó el canciller.

El consejero delegado de Airbus Defence, Michael Schoellhorn, evocó en unas declaraciones a Politico publicadas hoy que una solución al conflicto era romper con la firma francesa Dassault, que había expresado su deseo de ocuparse del 80 % del proyecto a pesar de que el acuerdo del FCAS implica por igual a Francia, Alemania y España a través de Indra.

«Es mejor separar nuestros caminos en el avión de combate», apuntó Schoellhorn, quien también se mostró abierto en unas declaraciones al medio digital Euroactiv a la posibilidad de que hubiera una solución por la que Francia y Alemania crearan dos aviones por separado.

En este contexto, Merz señaló que, en cualquier caso, en «la UE, en la parte europea de la OTAN, queremos cooperar de forma más estrecha para la fabricación de equipos militares».

«Sin embargo, en este momento estamos comprobando dónde encajan realmente las especificaciones y los requisitos», agregó al ser preguntado junto a Ruginienė sobre el FCAS. EFE

