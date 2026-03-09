Merz reitera la vigencia del cordón sanitario en Alemania ante la ultraderecha

Berlín, 9 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este lunes la vigencia del cordón sanitario contra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), un día después de la derrota de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), ante Los Verdes en el estado federado de Baden-Württemberg (suroeste del país).

«Ante quienes votan por AfD con la esperanza de que en algún momento cedamos y aceptemos colaborar con ese partido quiero decir con claridad que eso no pasara nunca», dijo en una comparecencia conjunta con el líder de la CDU en Baden-Württemberg, Manuel Hagel.

Los resultados en Baden-Württemberg dejan como únicas opciones matemáticas para formar Gobierno la continuación de la coalición entre Los Verdes y la CDU, que ha gobernado los últimos diez años, o una alianza de los cristianodemócratas con AfD.

Aunque se espera que las negociaciones para renovar la coalición con Los Verdes sean difíciles, Hagel descartó también la alternativa de aliarse con la AfD.

«Tenemos una resolución que es clara y está vigente, no puede haber cooperaciones con la AfD ni tampoco con La Izquierda. Las razones son distintas, pero en ambos casos una cooperación está descartada. Ningún cargo del mundo es lo suficientemente valioso para aceptar ser elegido por la AfD», afirmó Hagel.

Merz, ya de cara a las próximas elecciones regionales que se celebrarán en dos semanas en el también estado federado occidental Renania-Palatinado, llamó a quienes quieren una política conservadora a votar por la CDU antes de destacar que, en su opinión, todo voto por la AfD era un voto perdido.

El canciller también advirtió que los votos por el Partido Liberal (FDP), durante mucho tiempo considerado como un socio natural de la CDU, sería un voto perdido porque, dijo, «ayer (con el resultado en Baden-Württemberg) el FDP desapareció del panorama político alemán».

«Eso es algo que se puede lamentar, pero hay que tener en cuenta a la hora de votar», dijo.

En Baden-Württemberg el FDP quedó por debajo del umbral del 5 %, por lo que se quedó por fuerza del parlamento regional en ese estado federado por primera vez en su historia.

Actualmente el FDP sólo tiene representación parlamentaria en Renania-Palatinado y en Renania del Norte-Westfalia.

AfD, por su parte, duplicó su caudal electoral en Baden-Württemberg con el 18,8 %.

Más reformas como respuesta

Merz admitió que ese resultado le preocupa y dijo que la respuesta debe ser hacer las reformas necesarias que resuelvan los problemas que causan descontento.

Los Verdes se impusieron con el 30,2 % de los votos frente al 29,7 % de la CDU, mientras que el Partido Socialdemócrata (SPD) tuvo el peor resultado de su historia en unas elecciones regionales con el 5,5 %.

Merz destacó además que había hablado con los dos copresidentes del SPD, el ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, y la ministra de Trabajo, Bärbel Bas, y que ambos le aseguraron que el resultado no afectará el trabajo de la coalición federal de Gobierno. EFE

rz/smm/mgr

(foto)