Merz reitera su disposición a contribuir a una misión en Ormuz si se dan las condiciones

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Berlín, 15 jun (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró este lunes que Alemania contribuirá a garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz una vez se den las condiciones necesarias, un asunto que se abordará con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la cumbre del G7 en Évian tras el memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin a la guerra.

«Queremos contribuir, junto con nuestros socios, a garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, y lo haremos tan pronto como se den las condiciones necesarias para ello», señaló Merz en breves declaraciones en el aeropuerto de Berlín antes de partir a la ciudad francesa de Évian para participar en la cumbre del G7.

Merz, que celebró de nuevo el memorando de entendimiento entre EE.UU., e Irán alcanzado con ayuda de Pakistán y Catar, señaló que la reapertura del estrecho de Ormuz y la contribución de los países a garantizar la libre navegación serán tratadas por los países europeos del G7 y los países del Golfo invitados a la cumbre con Trump.

«El estrecho de Ormuz debe permanecer abierto de forma permanente y sin restricciones a la libre navegación», reiteró Merz.

Alemania ya envió en mayo el buque de apoyo logístico MOSEL de la Armada alemana y el cazaminas FULDA al mar Mediterráneo para que contribuyan a una eventual misión en la reaptertura del estrecho.

El portavoz de Defensa Göran Swistek señaló este lunes en la rueda de prensa ordinaria del Gobierno que ambos barcos se encuentran actualmente en el Mediterráneo oriental y que «necesitarían un tiempo de tránsito de entre siete y diez días para llegar».

Fuentes del Gobierno han afirmado que esas condiciones son no solo que las partes hayan alcanzado un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz que pueda servir de base para una operación militar, sino también que esté garantizado que una operación de ese tipo sea viable desde el punto de vista de la seguridad.

A juicio de Berlín, para ello sería necesario, ante todo, que Irán emitiera una declaración clara indicando que toleraría una actuación de esta naturaleza.

A continuación, habría que adoptar las medidas preparatorias correspondientes, tanto a nivel del grupo de Estados que se ha constituido bajo el liderazgo del Reino Unido y Francia, como a nivel nacional en Alemania, dado que el Gobierno alemán necesita un mandato de la Cámara Baja para esta misión.

El Gobierno de coalición ya ha estudiado esta cuestión y puede llevarse al Bundestag por tanto rápidamente.

Merz también reiteró, al igual que ya lo hiciera horas antes en un comunicado, que el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán puede abrir ahora el camino hacia una recuperación de la economía mundial y hacia una mayor estabilidad en la región.

«Ahora es necesario aplicar de manera decidida lo acordado», dijo el canciller, incluido en el Líbano, y en las negociaciones que aún quedan se debe «garantizar que Irán ponga fin de manera verificable y permanente a su programa nuclear con fines militares». EFE

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