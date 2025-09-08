Merz reivindica acuerdo con Mercosur frente a la dependencia de China y el giro de EE.UU.

Berlín, 8 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó este lunes el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, pendiente de ratificación, entre las alianzas necesarias para los Veintisiete ante la dependencia del comercio con China y el alejamiento gradual de Estados Unidos del Viejo Continente.

«Para nuestra seguridad y nuestra competitividad, debe ser una prioridad diversificar nuestras cadenas de suministro de materias primas y comerciales. Por eso necesitamos más acuerdos comerciales, como con los países del Mercosur», dijo Merz en la conferencia anual de embajadores alemanes celebrada en Berlín.

«Como país pobre en materias primas, como país exportador, como país industrializado en el mundo, no podemos permitirnos quedarnos al margen», apuntó el canciller, antes de alertar de eventuales dependencias comerciales con China, uno de los principales socios comerciales de Alemania.

«Las dependencias nos hacen vulnerables a chantajes. Especialmente China ha mostrado recientemente que está dispuesta a aprovechar políticamente» las relaciones comerciales, agregó, al señalar que su país también busca, «donde sea posible», la cooperación con Pekín, en particular «en cuestiones como la política climática o las crisis globales».

Por otro lado, Merz indicó que al tiempo que Estados Unidos ha «reevaluado sus intereses» bajo el mandato de Donald Trump, China se ha convertido en un país con el que crece la «rivalidad sistémica», dos circunstancias que invitan a reforzar alianzas europeas y alemanas con otros actores internacionales.

Merz presentó también su intención de realizar viajes para visitar a los socios transatlánticos para enviar «una señal» sobre las asociaciones estratégicas que, según él, precisa su país y Europa en un mundo que describió marcado, entre otras cosas, por conflictos como la guerra de Rusia contra Ucrania y el enfrentamiento entre democracias liberales y regímenes autocráticos.

Zonas de influencia rusas y chinas en Europa

En este sentido, el canciller germano subrayó el apoyo de su país a la defensa ucraniana, pues Kiev también defiende la «libertad» en el resto de Europa, y alertó de cómo tanto Rusia como China tratan actualmente de asegurarse «zonas de influencia» en el sureste de Europa y otros puntos del Viejo Continente.

Por su parte, Johann Wadephul, ministro de Asuntos Exteriores alemán, destacó ante los embajadores que en «Ucrania se decide el futuro de Europa».

«Allí se verá si sobre el continente europeo las fronteras pueden cambiar por la fuerza», apuntó en referencia a Ucrania el jefe de la diplomacia alemana, cuya intervención se alineó con las ideas de política exterior expresadas por Merz.

Wadephul alertó de que el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se encuentra actualmente en fase de desintegración, con potencias mundiales como Estados Unidos y China que están cada vez más enfrentadas.

Frente a esta realidad, tanto Merz como Wadephul pusieron de relieve ante los responsables de las 230 representaciones germanas en el extranjero que la acción exterior germana estaba al servicio de «la paz, la libertad y el bienestar». EFE

