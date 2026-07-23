Merz retocará su Gobierno tras sustituir a su jefe parlamentario, según medios

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Berlín, 23 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se dispone a realizar cambios en su Gobierno, después de haber designado a Thorsten Frei como su jefe parlamentario en sustitución de Jens Spahn, quien dimitió tras verse envuelto en una polémica por haber sido padre con un vientre de alquiler en Estados Unidos.

Según informaron este jueves medios como la cadena de televisión NTV y el periódico Bild, que citan fuentes cercanas al Gobierno alemán, la actual ministra de Sanidad, Nina Warken, pasaría a ser la jefa de Gabinete de Merz, responsabilidad que ha desarrollado Frei, quien la víspera fue elegido por el canciller como candidato a ser jefe de la fracción conservadora de la Cámara Baja del Parlamento germano.

La dirección de la CDU aún tiene que confirmar esa elección en una votación que tendrá lugar la próxima semana.

Carsten Linnemann, actual secretario general del partido de Merz, la Unión Cristianodemócrata (CDU), pasaría a ocuparse de la cartera de Sanidad.

Bild agregó que el cargo de secretario general de la CDU, de tener lugar estas modificaciones en el equipo gubernamental de Merz, sería para Franziska Hoppermann, diputada y actual tesorera de la formación del canciller.

Según Bild, aún estaba por aclarar si «se producirían más cambios en el Consejo de Ministros».

Estas informaciones sobre los cambios en el Ejecutivo alemán llegan tras la dimisión el fin de semana de Spahn como jefe del Grupo Parlamentario que forman tanto la CDU como la Unión Socialcristiana de Baviera, partido hermano de los cristianodemócratas de Merz.

Spahn, anteriormente ministro de Sanidad durante el mandato de Angela Merkel como canciller de Alemania (2005-2021), dimitió al hacerse público que había sido padre con su marido gracias a un vientre de alquiler en Estados Unidos.

En Alemania, está prohibida la gestación subrogada y el propio Spahn se había opuesto a la implantación de esta práctica en suelo germano. EFE

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