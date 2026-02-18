Merz se muestra a favor de una restricción del acceso de menores a las redes sociales

Berlín, 18 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se posicionó este miércoles a favor de una restricción del acceso a las redes sociales de niños y adolescentes, un tema que tratará su partido, la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU), este fin de semana en su 38º congreso en la ciudad de Stuttgart.

En el pódcast ‘Machtwechsel’ (cambio de poder), Merz señaló que, con respecto a prohibiciones legales siempre es «muy, muy, muy prudente», porque tiene una «postura más bien liberal», pero que en este caso «simpatiza mucho» con propuestas sobre restricciones para el acceso de menores a las redes sociales.

El uso de redes sociales, teléfonos móviles y tabletas ha cambiado de manera significativa, tanto cuantitativa como cualitativamente, en los últimos años, argumentó.

«Cuando hoy en día niños de 14 años pasan hasta cinco horas o más frente a la pantalla al día, y toda su vida social ocurre únicamente a través de este medio, no deberíamos sorprendernos por los déficit de personalidad y los problemas de comportamiento social en los jóvenes», sostuvo el canciller.

A esto se suman ahora «las noticias falsas, la inteligencia artificial, imágenes y noticias manipuladas, TikTok y muchas otras cosas que hacen que la situación sea aún más desafiante», añadió.

«Por eso simpatizo mucho con la propuesta que vamos a discutir en el congreso del partido el fin de semana, así como con la propuesta que proviene del Partido Socialdemócrata (SPD), señaló Merz.

«Estamos hablando de varias posibilidades para manejar esto de manera más restrictiva: si se trata de un límite de edad, una prohibición o un sistema de verificación, con aplicaciones correspondientes y la autorización de los padres», explicó.

«Se pueden discutir muchos niveles específicos, pero creo que lo que debe estar en primer plano es: ¿cómo protejo a los niños en una edad en la que también deben tener tiempo para jugar, aprender y concentrarse en la escuela?», explicó.

El debate, dijo, va en la dirección de una protección «mediante regulación estatal».

El SPD, socio de la coalición de Gobierno liderada por Merz, ha planteado prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, según un documento interno de los socialdemócratas sobre el que informaron el lunes varios medios, como el diario ‘Bild’.

De acuerdo con la propuesta, impulsada por miembros del partido, del grupo parlamentario y eurodiputados, los proveedores deberían impedir técnicamente el acceso a las plataformas en cuestión a los menores de 14 años, bajo pena de multa.

Para la franja de edad de entre 14 y 16 años se establecería una «versión juvenil» de la red social en cuestión, en la que sólo se podría crear un perfil a través de un proceso de verificación realizado por el tutor legal y que operaría con ciertas restricciones, sin contenidos personalizados y sin funciones diseñadas para incrementar la dependencia. EFE

