Merz se plantea remodelar el equipo de Gobierno tras la dimisión del líder parlamentario

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Berlín, 19 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, se plantea una remodelación de su equipo de Gobierno tras la dimisión del jefe del grupo parlamentario conjunto de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU), Jens Spahn, que se vio bajo presión después de que se supiera que había tenido un hijo con su marido, Daniel Funke, a través de un vientre de alquiler.

«Puede ser una posibilidad para reflexionar sobre la composición del Gobierno», dijo Merz en una entrevista que emite este domingo la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

Merz no entró en detalles acerca de cómo se daría la remodelación pero, tras la dimisión de Spahn, se han barajado nombres como posibles sucesores suyos entre los que están el ministro de la Cancillería, Thorsten Frei, y el ministro de Interior, Alexander Dobrindt.

En cualquiera de los dos casos Merz tendría que encontrar un nuevo ministro para la cartera afectada.

Por otra parte, Merz se refirió al caso Spahn y dijo que cuando éste le comunicó hace una semana y media que él y su marido serían padres a través de una madre de alquiler pensó primero en el bienestar del niño y comentó que le había deseado mucha suerte.

Luego pensó en el reto comunicativo que tendría Spahn para explicar su decisión pero admitió que no calculó la dimensión del debate que iba a producirse.

«Pensé, ojalá maneje bien la comunicación y explique bien su decisión», explicó.

«No contaba con la ola de indignación que se produjo, al menos no en esas dimensiones. Probablemente eso tuvo que ver él (Spahn) y con la comunicación», sostuvo.

Spahn ha sido objeto de varios debates, entre ellos la compra de mascarillas durante la pandemia -cuando era ministro de Sanidad- a precios por encima de los de mercado que finalmente no fueron usadas.

En Alemania el uso de vientres de alquiler es ilegal y la CDU/CSU y el mismo Spahn se han opuesto siempre a una legalización, por lo que se acusó al político de doble moral y dentro de la CDU, partido que Merz preside, hubo temores de que se presentara un problema de credibilidad.

«Eso me quedó más que claro ayer a lo largo del día y por eso tomamos medidas», dijo Merz, que originalmente había dicho que el caso se discutiría en la cúpula del partido en la reunión del lunes.

El sábado, sin embargo, Merz le comunicó a Spahn que no tenía respaldo de parte de los líderes regionales de la CDU, ante lo que éste procedió a dimitir de su cargo con una carta a los diputados.

Merz dijo que él y el jefe de la CSU, el primer ministro bávaro Markus Söder, harán pronto una propuesta para la sucesión de Spahn, pero agregó que no había prisa. EFE

rz/pcc