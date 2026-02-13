Merz se reúne con Rubio para reafirmar el compromiso con una OTAN fuerte y tratar Ucrania

(añade información de fuentes gubernamentales alemanas y Rubio)

Múnich (Alemania) 13 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron este viernes en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un encuentro en el que ambos reafirmaron su compromiso con una OTAN fuerte y abordaron la guerra rusa en Ucrania.

Según informó Rubio en su cuenta de la red social X, en el encuentro ambos trataron «los esfuerzos compartidos para asegurar las cadenas de suministro, avanzar en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y fortalecer la asociación entre Estados Unidos y Europa».

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, presente en la reunión, indicó por su parte en sus redes que el encuentro entre Merz y Rubio sirvió para que el jefe de Gobierno alemán y el secretario de Estado estadounidense expresaran su «acuerdo en muchos temas, incluido una OTAN fuerte y una Europa fuerte».

«Estados Unidos y Alemania son amigos cercanos y firmes socios. Hoy el encuentro con el secretario de Estado Rubio y el canciller reafirmó los fuertes vínculos transatlánticos basados en nuestros intereses compartidos y nuestros entendimientos», señaló Wadephul.

Según fuentes gubernamentales alemanas, Merz y Rubio trataron en concreto el papel de Europa dentro de la Alianza Atlántica, y el secretario de Estado de EE.UU. valoró las medidas adoptadas por Alemania para fortalecer la OTAN.

Previamente, en su discurso en la Conferencia de Seguridad, Merz se dirigió en inglés a sus «amigos» estadounidenses, a los que instó a «reparar la confianza transatlántica y a reavivarla juntos».

El tema central de la reunión bilateral fue, no obstante, la situación en Ucrania, el estado de las negociaciones con Rusia y el apoyo continuado al país, especialmente con medios militares, si bien Merz y Rubio también intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio y, en particular, sobre Irán, y el próximo viaje del canciller alemán a China.

Merz y Rubio se citaron en la ‘Casa Alemana’, una instalación situada en la proximidad del Bayerische Hof, hotel que acoge la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Allí también se reunió el canciller alemán con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien intervendrá el sábado en la cita muniquesa, el mismo día en el que hablará el secretario de Estado de EE.UU.

Otros líderes europeos se sumaron posteriormente en un restaurante a Zelenski y Merz para tratar las negociaciones estadounidenses con Ucrania y Rusia ante la próxima reunión en Ginebra los días 17 y 18.

Rubio por su parte tiene previsto reunirse también con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en un encuentro en el que ambos discutirán sobre el territorio autónomo de Groenlandia, según dijo la jefa del Gobierno danés a su llegada a la conferencia.

La seguridad de Groenlandia y la amenaza de aranceles ha sido uno de los principales asuntos que ha separado a europeos y estadounidenses en los últimos meses, dado el interés de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por controlar la isla ártica.

El preacuerdo entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alcanzado en Davos (Suiza) gracias al cual la Alianza Atlántica lanzó el miércoles la misión ‘Centinela del Ártico’ sirvió para calmar la crisis entre europeos y estadounidenses. EFE

