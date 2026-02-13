Merz se reúne con Rubio y reafirman su compromiso con una OTAN fuerte

2 minutos

Múnich (Alemania) 13 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunieron este viernes en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en un encuentro en el que ambos líderes reafirmaron su compromiso con una OTAN fuerte.

Según informó en su cuenta de la red social X el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, el encuentro entre Merz y Rubio sirvió para que el jefe de Gobierno alemán y el secretario de Estado estadounidense expresaran su «acuerdo en muchos temas, incluido una OTAN fuerte y una Europa fuerte».

«Estados Unidos y Alemania son amigos cercanos y firmes socios. Hoy el encuentro con el secretario de Estado Rubio y el canciller reafirmó los fuertes vínculos transatlánticos basados en nuestros intereses compartidos y nuestros entendimientos», señaló Wadephul.

Merz y Rubio se citaron en la ‘Casa Alemana’, una instalación situada en la proximidad del Bayerische Hof, hotel que acoge la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Allí también tenía previsto el canciller alemán entrevistarse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien se espera que intervenga el sábado en la cita muniquesa, el mismo día en el que hablará el secretario de Estado.

Rubio se reunirá igualmente con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en un encuentro en la que ambos discutirán sobre el territorio autónomo de Groenlandia, según dijo la jefa del Gobierno danés a su llegada a la conferencia.

La seguridad de Groenlandia y la amenaza de aranceles ha sido uno de los principales asuntos que ha separado a europeos y estadounidenses en los últimos meses, dado el interés de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por controlar la isla ártica.

Un preacuerdo entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alcanzado en Davos (Suiza) gracias al cual la Alianza Atlántica lanzó el miércoles la misión ‘Centinela del Ártico’ sirvió para calmar la crisis entre europeos y estadounidenses.

Precisamente a esa crisis se refirió Merz en su intervención en la conferencia muniquesa, en la que pidió a los responsables estadounidenses reparar la relación transatlántica.

«Reparemos la confianza transatlántica y reavivémosla juntos», dijo Merz en inglés a los «amigos» de EE.UU. en su discurso de inauguración de la Conferencia de Seguridad de Múnich. EFE

smm/cae/rcf

(Foto) (Vídeo)