Merz se reunirá con Trump tras defender los bombardeos de EE.UU e Israel contra Irán

Berlín, 2 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará a Washington el martes para reunirse con el presidente de EE.UU, Donald Trump, tras mostrar un notable respaldo a los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, en una cita anunciada la semana pasada en la que el líder germano recordará la relevancia de la guerra en Ucrania.

Aún así, «por supuesto, la guerra en Oriente Medio desempeñará un papel central» en el encuentro entre Trump y Merz, avanzó este lunes en la rueda de prensa habitual del Gobierno el portavoz del canciller, Stefan Kornelius.

Desde que comenzaron los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, ataques que han desencadenado represalias de Teherán sobre Israel y una decena de países de la región con presencia de tropas estadounidenses, británicas o francesas, Berlín se ha mostrado particularmente comprensivo frente a esa ofensiva de Washington y Tel Aviv.

«Merz sabe que va a ir a ver a Trump, no va a formular una crítica formal sobre una violación de derecho internacional» porque «creo que está de acuerdo» con el sentido de la acción militar, explicó a EFE Olaf Boehnke, analista de la consultora internacional Rasmussen Global.

El domingo, Merz salió en defensa de la acción militar, dijo que «no es momento de dar lecciones a los aliados» y aseguró que comparte la alegría de muchos iraníes por que el régimen de los ayatolás esté llegando a su fin.

«El régimen de los ayatolás es un régimen de terror. Sólo entre finales del año y comienzos de este murieron miles de personas a manos del régimen. Compartimos la alegría de muchos iraníes de que este régimen este llegando a su fin», dijo Merz.

Esas declaraciones se produjeron antes de que Alemania, Francia y Reino Unido informaran el domingo en un comunicado conjunto que tomarían «medidas para defender» sus intereses y los de sus aliados en la región, «potencialmente permitiendo las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones».

«Los países europeos podrían levantarle el dedo a Estados Unidos por una guerra de agresión ilegal contra Irán, pero al mismo tiempo sabemos que dependemos de ellos y que el régimen iraní ha matado a miles en las últimas semanas», apuntó a EFE Rafael Loss, experto en Berlín para asuntos de seguridad y defensa del laboratorio de ideas Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

La guerra de Ucrania, de fondo

La visita de Merz a Trump se enmarca en un contexto en el que Alemania, al igual que Francia y Reino Unido, han acordado colaborar con Estados Unidos y los aliados en Oriente Medio, aunque el canciller quiere evitar que la guerra contra Irán lleve a olvidar en Washington la invasión rusa de Ucrania.

«La guerra en Ucrania tampoco ha cesado, sino que sigue siendo nuestro mayor desafío y amenaza en materia de política de seguridad en Europa», expuso Kornelius.

«El canciller federal se reservará el derecho de señalar esto y seguirá exigiendo y acompañando los esfuerzos de mediación de los Estados Unidos en este conflicto», agregó el portavoz.

En busca de claridad comercial

En Alemania, país cuya economía es dependiente de las exportaciones y que tiene a Estados Unidos como principal destino de sus productos, preocupa especialmente la incertidumbre comercial generada por la decisión del Tribunal Supremo estadounidense sobre los aranceles de Trump, el 20 de febrero.

Tres días más tarde de la decisión del Supremo, el Parlamento Europeo paralizó la ratificación del pacto comercial con Estados Unidos que habían alcanzado Bruselas y Washington en agosto.

«A largo plazo se plantea la cuestión de la política arancelaria», pues «todavía no sabemos cómo quieren actuar realmente los estadounidenses», apuntó Bardt sobre la necesidad de «hablar» con Washington para determinar cuál es la «situación arancelaria actual».

Desde el pasado verano, cuando Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cerraron el acuerdo, una gran mayoría de productos europeos han estado sujetos a un arancel del 15 %, pero la Unión Europea (UE) no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0 % -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.EFE

