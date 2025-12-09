Merz sobre la multa a X: «las reglas en Europa son iguales para todos»

Berlín, 9 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, señaló este martes en respuesta a las críticas a la multa de Bruselas a la red social X por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que las reglas de la Unión Europea (UE) son iguales para todas las empresas.

«Desde nuestro punto de vista, igual que las empresas alemanas y europeas en EE. UU. tienen que seguir las reglas allí vigentes, y de lo contrario se les imponen multas muy draconianas, igualmente las empresas estadounidenses en Europa tienen que aceptar las reglas» de Europa, dijo Mrrz en una rueda de prensa en Berlín con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

De lo contrario, subrayó, existen posibilidades de sanción, ante las cuales -según recalcó- siempre está disponible la vía del recurso legal, tal y como corresponde en un Estado de derecho o en una comunidad de derecho como la UE para todas las empresas.

«Es el marco legal en Europa y está vigente para todas las empresas, sin restricciones y de igual manera», señaló Merz.

Trump tildó este lunes de «desagradable» la multa de Bruselas a la red social X y aseguró que Europa «va por mal camino».

El mandatario reaccionó con ello a la multa de la Comisión Europea (CE) de 130 millones de euros a la red social de Elon Musk por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la ley de servicios digitales comunitaria. EFE

