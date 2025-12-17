Merz sobre Ucrania: el próximo paso es que EE. UU. presente a Rusia el plan de paz

Berlín, 17 dic (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que el próximo paso en las conversaciones sobre el conflicto en Ucrania es que Estados Unidos exhorte a Rusia a poner fin a la guerra en base al plan de paz de 20 puntos que refleja la postura conjunta de Washington, Kiev y de los países europeos.

«Ahora se trata de que se le presente a Rusia la posición conjunta de Ucrania, la UE y EE. UU. y se exhorte a Rusia a poner fin a la guerra en base a este plan», dijo el canciller en una sesión de control parlamentario en Berlín y agregó que éste es el «próximo paso» en el proceso y que le corresponde darlo a Washington.

Merz hizo balance de las conversaciones que mantuvieron en Berlín el pasado domingo y el lunes representantes europeos, estadounidenses, ucranianos y de la OTAN, en el curso de las cuales fueron reelaboradas «de manera fundamental» las propuestas que Washington había formulado hace cuatro semanas, que han quedado resumidas en un plan de 20 puntos.

No obstante, el canciller no se refirió a la cuestión que, según él mismo reconoció el lunes en una rueda de prensa con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, queda abierta todavía, a saber las concesiones territoriales que Kiev se niega a realizar a Moscú.

Preguntado por la propuesta europea de enviar una fuerza de paz multinacional a Ucrania como garantía de seguridad una vez que termine el conflicto, Merz no quiso decir si se plantea el envío de soldados alemanes y afirmó que «hay preguntas que no se pueden responder con un sí o con un no».

Esta cuestión debe resolverse una vez que se haya alcanzado la prioridad actual, que es llegar a un alto el fuego, señaló el canciller, que prometió sin embargo que no se volverá a cometer el error de 2014 -cuando Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea- de dejar a Kiev desprotegida ante una agresión.

Merz recalcó además que la «firme intención» de su Gobierno es seguir apoyando a Ucrania durante semanas, meses o incluso años para impedir que Rusia se salga con la suya e imponga una modificación violenta de las fronteras.

En base a la propuesta de paz de Ucrania y sus aliados, Kiev limitaría a 800.000 el número de efectivos de su Ejército y no ingresaría en la OTAN, pero obtendría de sus aliados occidentales unas garantías de seguridad similares a las del Artículo 5 de la alianza y acogería además una misión de paz europea, a la que se uniría un mecanismo de vigilancia del alto el fuego supervisado por Washington.

Sin embargo, según dijeron el lunes Merz y Zelenski, no se ha hallado todavía un consenso sobre la cuestión territorial, pues Ucrania se niega a entregar a Rusia las partes del Donbás que todavía están bajo su control y es escéptica ante la propuesta estadounidense de convertirlas en una zona económica desmilitarizada. EFE

