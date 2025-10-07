The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Merz subraya esperanza en proceso de paz en aniversario de ataque de Hamás contra Israel

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 7 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó este martes su esperanza en el proceso de paz en Gaza y exigió la liberación de todos los rehenes que siguen en manos de Hamás, al tiempo que advirtió de una nueva ola de antisemitismo en Alemania cuando se cumplen dos años del ataque de la organización terrorista contra Israel.

«Tenemos grandes esperanzas en el proceso de paz», dijo Merz en un videomensaje, en el que reiteró la exigencia de que «todos los rehenes deben ser liberados inmediatamente».

Recordó que la organización terrorista secuestró a 250 personas hace dos años, algunas de las cuales, entre las que se encuentran ciudadanos alemanes, siguen en poder de Hamás y «llevan dos largos años sufriendo cosas inimaginables».

«El 7 de octubre de 2023 dejó profundas heridas. Ha entrado como un día negro en los libros de historia del pueblo judío. Hoy hace dos años, Hamás atacó Israel de forma brutal. Más de 1.000 ciudadanos de Israel perdieron la vida: niños y jóvenes, hombres y mujeres, madres y padres, policías y soldados», recordó.

Al mismo tiempo, expresó su preocupación por la nueva ola de antisemitismo que se vive en Alemania desde el ataque de Hamás contra Israel.

«Se manifiesta de formas antiguas y nuevas: en las redes sociales, en las universidades, en nuestras calles; cada vez más fuerte, cada vez más descarado y, cada vez con más frecuencia, también en forma de violencia», denunció.

Reiteró lo que ya dijo hace unos días en la reapertura de una sinagoga en Múnich al afirmar: «Me avergüenza, como canciller federal, como alemán, como parte de la generación de la posguerra que creció con la promesa de ‘nunca más'».

El canciller pidió a los ciudadanos que se acerquen a las comunidades judías y les hagan sentir su apoyo.

«Demostremos todos que estamos a su lado. Y que juntos haremos todo lo posible para que los judíos puedan vivir aquí en Alemania sin miedo, para que puedan vivir con confianza», dijo. EFE

egw/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR