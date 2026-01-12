Merz tacha de «signo de debilidad» la represión en Irán y exige detener la violencia

Nueva Delhi, 12 ene (EFE).- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, urgió este lunes al liderazgo de Irán a cambiar radicalmente su respuesta ante las protestas que sacuden el país y le instó a proteger a sus ciudadanos en lugar de amenazarlos, en una condena lanzada durante su visita oficial a la India.

En una comparecencia en la ciudad india de Ahmedabad junto al primer ministro indio, Narendra Modi, el líder alemán calificó la respuesta policial de Teherán como un síntoma de fragilidad política. «Esta violencia no es una muestra ni una expresión de fortaleza, sino de debilidad, y debe cesar», sentenció Merz ante la prensa.

«No sólo es su derecho (salir a protestar) sino que rindo homenaje al valor con el que se enfrentan a una violencia desproporcionada», agregó.

Las movilizaciones en Irán comenzaron el pasado 28 de diciembre motivadas por la pérdida de valor del rial y la inflación, pero han mutado rápidamente hacia reivindicaciones políticas que exigen el fin del sistema teocrático.

Según datos de organizaciones de derechos humanos, la represión en las 111 ciudades donde se han registrado protestas ha dejado un saldo de 38 muertos, cerca de un millar de heridos y 2.076 detenidos.

Cientos de personas se manifestaron ayer en Berlín, en la Puerta de Brandenburgo y junto a la Embajada de Irán, para exigir el fin de la represión de las protestas en el país persa.

El discurso alemán dista de la postura de la India, que ha evitado cualquier condena política al régimen de los ayatolás.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio se limitó a señalar el pasado viernes que Nueva Delhi «sigue muy de cerca» los acontecimientos, priorizando la seguridad de los cerca de 10.000 ciudadanos indios que residen en la República Islámica. EFE

