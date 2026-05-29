Merz tras impacto de dron ruso en Rumanía: Defenderemos cada centímetro del suelo aliado

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Berlín, 29 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este viernes que la «imprudente incursión» de un dron ruso en Rumanía demuestra la disposición de Rusia a una escalada y aseguró que la OTAN defenderá «cada centímetro» del territorio aliado.

«La imprudente incursión de drones de Rusia en Rumanía demuestra una vez más la disposición de Rusia a escalar el conflicto. Alemania está junto a sus aliados de la OTAN», escribió en su cuenta de la red social X el jefe de Gobierno germano.

«El incidente vuelve a subrayar la necesidad de una postura fuerte de la OTAN en el flanco oriental. Estamos preparados para defender cada centímetro del territorio aliado», recalcó.

Previamente su ministro de Exteriores, Johann Wadephul, condenó la «conducta irresponsable» de Rusia, después de que un dron ruso impactara en un edificio de viviendas en Rumanía y provocara dos heridos en la ciudad oriental de Galati, cerca de la frontera con Ucrania.

«La conducta irresponsable de Rusia sigue amenazando nuestra seguridad colectiva. Nuestra respuesta es la unidad. Estamos con Rumanía», escribió el jefe de la diplomacia comunitaria en su cuenta de la red social X.

Wadephul aseguró que los aliados seguirán reforzando la defensa de Ucrania y de Europa en la OTAN.

Un dron ruso impactó en la madrugada de este viernes contra un edificio de apartamentos en la ciudad rumana de Galati, lo que desató un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico.

Según indicó en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, el dron impactó en el décimo piso del edificio de viviendas y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, condenó también este viernes «la imprudencia de Rusia» por ese incidente, y agregó que la Alianza seguirá reforzando sus defensas «contra todas las amenazas, incluidos los drones». EFE

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