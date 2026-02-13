Merz urge a fortalecer Europa y a reparar la relación con EEUU en era de grandes potencias

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó fortalecer Europa en un tiempo en que es crucial reparar la relación transatlántica, en un contexto de grandes potencias que ignoran el derecho internacional, en la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que reúne a 200 jefes de Estado y de Gobierno y ministros de 120 países.

En la conferencia, que posibilita innumerables contactos bilaterales y reuniones informales como los que mantuvieron por separado el propio Merz con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el canciller germano realizó una llamada de atención a los europeos.

Merz planteó desde la tribuna principal del Bayerische Hof, hotel muniqués que recibe esta prestigiosa cita anual de la política internacional, que el mundo vive una era marcada por el comportamiento de «grandes potencias» que no respetan el derecho internacional.

«El orden internacional basado en derechos y reglas está siendo destruido. Me temo que tenemos que decirlo todavía más claramente: este orden, por imperfecto que fuera incluso en sus mejores tiempos, ya no existe», señaló Merz.

Para el canciller, esta situación ha servido para sacar a Europa de unas «largas vacaciones de la historia» tras las cuales el Viejo Continente tiene que reforzarse en lo militar, lo político, lo económico y lo tecnológico.

Reforzar a Europa tras sus vacaciones de la historia

Así, Merz confirmó en Múnich que ha mantenido ya sus primeras conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear de la OTAN.

El líder alemán quiso, sin embargo, dejar claro que en este asunto su país se ciñe estrictamente a sus obligaciones legales en la «participación nuclear en la OTAN» de Alemania y aseguró que Berlín no permitirá «que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferentes».

Además, el canciller puso de manifiesto su apego por la Alianza Atlántica y por mantener una relación fructífera con EE.UU., aunque los últimos meses hayan estado marcados por la tensión sobre Groenlandia, isla ártica dependiente de la Corona de Dinamarca.

Reavivar la relación transatlántica

«Reparemos la confianza transatlántica y reavivémosla juntos», se dirigió Merz en inglés a los «amigos» de EE. UU., entre los que se encontraban Rubio y un grupo de cuarenta representantes del Congreso estadounidense.

«Desde hace tres generaciones ha sido la confianza entre aliados, socios y amigos lo que hizo de la OTAN la más fuerte de las alianzas de todos los tiempos. Europa conoce el valor de esto», apuntó Merz, que destacó que EE.UU., estará al límite si asume en solitario todos los retos de los nuevos tiempos de la política internacional.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, que participó en uno de los paneles de la conferencia, señaló que tanto España como Europa aspiran a mantener una relación con Estados Unidos «tan fuerte como sea posible».

En un encuentro posterior con periodistas, Albares señaló que tanto España como Europa creen que «una relación transatlántica es mutuamente beneficiosa» y la quieren mantener, «pero evidentemente se necesitan dos para bailar un tango» y «la Administración norteamericana tiene en estos momentos nuevos postulados».

De fondo, la guerra de Ucrania

Por su parte, Rubio, que intervendrá el sábado en la conferencia de Múnich, señaló en su cuenta de X que el fortalecimiento de la asociación entre EE. UU. y Europa fue uno de los asuntos que abordó con Merz, aunque también tocaron en su reunión asuntos urgentes como avanzar en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

A Zelenski, a quien Trump urgió este viernes a cerrar un acuerdo con Rusia y a celebrar elecciones presidenciales antes del verano, lo arroparon en los márgenes del foro los líderes del grupo internacional conocido como «formato Berlín», quienes abordaron con él cómo apoyar al sector energético de Ucrania, principal objetivo de los últimos bombardeos rusos este invierno.

El francés Emmanuel Macron, uno de los líderes que participaron en esa cita con el presidente ucraniano, expresó en su intervención su intención de «restablecer un canal de comunicación con Rusia con total transparencia» a falta de once días para que se cumplan cuatro años del inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

La propuesta del mandatario francés se produjo después de confirmarse que la tercera reunión entre ucranianos y rusos bajo mediación de EE. UU. tendrá lugar los próximos días 17 y 18 en la ciudad suiza de Ginebra. EFE

