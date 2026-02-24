Merz viaja a China con difíciles retos en lo económico y lo político

4 minutos

(Actualiza con declaraciones de Merz antes de partir a China)

Berlín, 24 febr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajó este martes a China para una visita altamente delicada debido a las diferencias que hay entre Pekín y Berlín, pero resaltó antes de partir que desea «un diálogo entre iguales», que busque los aspectos comunes y aborde las discrepancias de forma constructiva, tanto en lo económico como en materia de derechos humanos.

Desde el aeropuerto de Berlín, el canciller resaltó que es preciso reducir los riesgos relacionados con la excesiva dependencia de China, pero que un «desacople» económico sería un «error».

«Así solo nos dañaríamos a nosotros mismos. No haría nuestro mundo más seguro y renunciaríamos a la posibilidad de emprender juntos tareas globales», dijo el canciller, que resaltó las experiencias «positivas» que ha tenido Alemania con China.

«Tiene que haber confianza en reglas comunes», matizó sin embargo, y explicó que abordará con sus interlocutores como resolver cuestiones de soprecapacidades y restricciones de exportación. «Queremos agotar y no reducir el potencial de cooperación», dijo.

El canciller destacó que ya no se puede negar que China es una gran potencia sin la cual no se pueden resolver cuestiones como la lucha contra el cambio climático o el orden comercial global, al tiempo que instó a Pekín a usar su influencia para contribuir a que Rusia ponga fin a la guerra en Ucrania.

Resaltó también la importancia de que Alemania y Europa «hagan los deberes» y mejoren la competitividad y la resiliencia.

Actualmente, las relaciones alemanas con Chinas son difíciles tanto en lo político como en lo económico.

Por una parte, la exportación a Europa de productos industriales chinos a bajo precio ponen en jaque a los fabricantes alemanes lo mismo que las restricciones por parte de Pekín de materias primas estratégicas como las tierras raras.

Merz, desde su llegada a la Cancillería Federal, ha moderado sus declaraciones sobre China, país al que llegó a calificar en enero del año pasado -en un discurso pronunciado en la Fundación Körber- como «parte de un eje revanchista antiliberal» junto con Rusia, y había recomendado a las empresas alemanas reducir sus riesgos en ese mercado.

Ahora el tono es otro y dentro del Gobierno alemán se habla de la necesidad de buscar la manera de fomentar los intereses comunes de los dos país y de buscar que las dos partes se vean favorecidas por el comercio bilateral.

Merz viajará acompañado por una delegación de cerca de 30 empresarios entre los que se destacan el presidente de Volkswagen, Oliver Blume, y el presidente de Siemens, Roland Busch.

Para las empresas alemanas China es importante no sólo un mercado de 1.400 millones de personas sino también por el hecho de que actualmente muchas de las innovaciones industriales en campos como la electromovilidad o la eficiencia energética tiene lugar en ese país.

Reunión Merz-Xi

Merz se reunirá el miércoles con el presidente Xi Jinping para tratar temas relacionados con las relaciones bilaterales así como económicos y de política de seguridad.

Se trata de la primera visita a China como canciller de Merz, que será recibido el miércoles con honores militares por el primer ministro chino, Li Qiang.

El miércoles, el mismo día de su llegada, Merz participará en una reunión de una comisión económica germano-china.

El jueves 26, Merz visitará la Ciudad Prohibida y posteriormente la sede de Mercedes-Benz en Pekín.

Después viajará a Hangzhou, donde tendrá una reunión con el secretario del partido de la provincia de Zheijang, Wang Hao, y visitará la empresa robótica Unitree, así como instalaciones de Siemens Energy en el gigante chino.EFE

rz-cph/cae/rod