The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Merz viajara a Egipto para la firma del acuerdo de implementación del plan de paz de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 12 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará este lunes a Egipto, por invitación del presidente Abdelfata al Sisi, y asistirá a la ceremonia en la que se firmará el acuerdo de implementación del plan de paz de Gaza, informó el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius.

«Alemania se comprometerá con la implementación del plan de paz, ante todo con el mantenimiento de un cese el fuego duradero y con la ayuda humanitaria», agregó Cornelius.

Según el ministro de Cooperación Económica alemán, Reem Alabali-Radovan, Alemania ayudará inicialmente con construcciones móviles que servirán de alojamiento a parte de la población gazatí ya que cerca del 80 por ciento de los edificios en la franja han sido destruidos por los bombardeos israelíes.

Además, según dijo el ministro al periódico económico «Handelsblatt», se prestara apoyo en la seguridad alimentaria, en la sanidad y en la retirada de los escombros, en acuerdo con otros socios internacionales.EFE

rz/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR