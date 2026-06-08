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Merz y Macron ponen fin al proyecto de cazas de sexta generación en que participaba España

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Berlín, 8 jun (EFE).- El proyecto para desarrollar cazas de sexta generación, conocido como Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS), en el que participaban Alemania, Francia y España, ha fracasado definitivamente, después de que Berlín y París llegaran al más alto nivel a la conclusión final de que las diferencias entre Airbus y la gala Dassault eran insuperables.

«El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han llegado a la conclusión compartida de que las empresas implicadas no han logrado ponerse de acuerdo para construir un avión de combate conjunto. Ambos dirigentes reconocen esta realidad», indicaron a EFE fuentes del Gobierno germano.

Por ello, Merz sugirió a Macron «que no se siguiera adelante con el desarrollo de un caza común», añadieron. EFE

cae/cph/psh

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