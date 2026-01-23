Merz y Meloni abiertos discutir nuevas fórmulas de cooperación con Trump tras Junta de Paz

Roma, 23 ene (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, alegaron este viernes motivos constitucionales para no participar en la actual configuración de la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque ambos expresaron su «disponibilidad» a discutir otros formatos con Washington.

En una comparecencia conjunta en Roma, ambos mandatarios coincidieron en que, si bien comparten el objetivo de estabilizar Oriente Medio, no pueden aceptar las «estructuras de gobernanza» propuestas por la Casa Blanca por colisionar con sus respectivos marcos jurídicos nacionales.

«Estamos dispuestos a hablar de nuevas formas de cooperación con Estados Unidos», afirmó Merz en una rueda de prensa conjunta en Roma.

Sobre la Junta de Paz, el canciller alemán señaló que estaría dispuesto a participar personalmente si el organismo incluyera una segunda fase del proceso sobre Gaza, aunque destacó que no pueden aceptar «las estructuras de gobernanza actuales».

Merz confirmó que hace unas semanas le comunicó a Trump su disposición para formar parte de la Junta de Paz para Gaza si se trataba de «un organismos que acompaña el proceso de paz de Gaza».

Por su parte, Meloni subrayó que Italia afronta «problemas de carácter constitucional» en cuanto a la configuración de la iniciativa y reveló que había solicitado a Trump «reabrir» la estructura del organismo para permitir la integración de países europeos con marcos legales similares, sin generar fricciones jurídicas.

«Tenemos una postura de apertura y disposición, pero objetivamente existen problemas con la forma en que se ha configurado la iniciativa y para nosotros son de carácter constitucional», explicó la mandataria italiana.

A pesar de las objeciones planteadas, Meloni reiteró la postura de «disponibilidad e interés» de Italia hacia la iniciativa y destacó que la presencia de países como Italia y Alemania podría «marcar la diferencia».

«Está claro para todos que Italia, pero también Alemania, puede desempeñar un papel de primer orden en la estabilización de Oriente Medio. Un esfuerzo que sirve para consolidar una tregua compleja y frágil y que, a largo plazo, debe conducir a una solución basada en la propuesta de los dos Estados, requiere nuestra participación», afirmó Meloni. EFE

