Merz y Meloni dispuestos a contribuir militarmente en una misión defensiva en Ormuz

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París, 17 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostraron este viernes en París dispuestos a contribuir militarmente en una misión defensiva en el estrecho de Ormuz, aunque el dirigente germano pidió que se incluya a Estados Unidos en la iniciativa.

Así lo señalaron ambos políticos tras la reunión celebrada hoy en el Palacio del Elíseo, presidida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

«Tras el fin de las hostilidades, podemos prever una misión de las Fuerzas Armadas alemanas en el marco de una misión internacional (…) Y también nos gustaría contar con la participación de Estados Unidos», indicó Merz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó este viernes a los socios de la OTAN que se mantengan «alejados» del estrecho de Ormuz «a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo», después de que Irán haya anunciado la completa reapertura de la vía. EFE

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