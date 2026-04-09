Merz y Sharif coinciden en que la guerra en Irán debe terminar por la vía diplomática

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Berlín, 9 abr (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, habló este jueves con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y ambos destacaron que «solo se puede lograr un fin definitivo de la guerra por la vía diplomática», en alusión a la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y los bombardeos de represalia de Teherán en Oriente Medio.

«Ambos intercambiaron opiniones sobre la situación en Oriente Medio y coincidieron en que sólo se puede lograr un fin duradero de la guerra por la vía diplomática», indicó en un comunicado el portavoz del Gobierno alemán Sebastian Hille.

En su conversación telefónica, el jefe del Ejecutivo germano agradeció a su homólogo paquistaní el esfuerzo para posibilitar el miércoles en la madrugada iraní el alto el fuego temporal de dos semanas alcanzado entre EE.UU. e Irán, países que tienen previsto negociar el viernes en Islamabad, la capital de Pakistán, para encontrar una salida al conflicto.

Además, Merz y Sharif acordaron profundizar «las relaciones de amistad» que mantienen ambos países.

Alemania es para Pakistán el principal socio comercial dentro de la Unión Europea (UE), pues las relaciones comerciales entre ambas naciones totalizaron 3.300 millones de euros en 2024, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores germano. EFE

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