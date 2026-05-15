Merz y Trump hablan por teléfono y coinciden en que Irán tiene que abrir Ormuz y negociar

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Berlín, 15 may (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostraron de acuerdo este viernes en una conversación telefónica en que Irán debe abrir el estrecho de Ormuz y volver a la mesa de negociación par poner fin a la guerra en Oriente Medio.

«Tuve una buena llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su regreso de China. Acordamos: Irán debe ir a la mesa de negociación. Debe abrir el estrecho de Ormuz. No se debe permitir que Teherán posea armas nucleares», escribió Merz en su cuenta de la red social X.

Merz aludió así al viaje de Trump a China, la primera visita de un presidente estadounidense al gigante asiático en casi una década, y planteó que él y el jefe de Estado estadounidense también abordaron temas como la guerra en Ucrania y la OTAN.

«También discutimos una solución pacífica para Ucrania y coordinamos nuestras posiciones de cara a la cumbre de la OTAN en Ankara», señaló el canciller.

«Estados Unidos y Alemania son socios fuertes en una NATO fuerte», concluyó el jefe del Gobierno germano.

La llamada de Merz y Trump es la primera comunicación directa que ambos protagonizaron después de que el canciller dijera el pasado 27 de abril que Irán había «humillado» a Estados Unidos en la negociaciones.

El presidente estadounidense respondió a esas declaraciones con la amenaza de retirar 5.000 soldados de los de 36.000 que se estima Washington tiene en Alemania, una retirada que fue finalmente anunciada por el Pentágono pasado 1 de mayo. EFE

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