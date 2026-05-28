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Messi, Alvarez, ‘el Dibu’ y una sorpresa en la lista de Argentina para el Mundial 2026

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Buenos Aires, 29 may (EFE).- La selección argentina de fútbol presentó este jueves la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 con nombres como Lionel Messi, Julián Alvarez y Emiliano ‘Dibu’ Martínez y una sorpresa: la ausencia del lateral izquierdo Marcos Acuña y la presencia en su lugar de Facundo Medina.

La lista de Lionel Scaloni incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la albiceleste en Catar 2022 y suma a algunos jóvenes que se han hecho un lugar en los últimos tres años y medio, entre ellos Nicolás Paz, Giuliano Simeone y Valentín Barco. EFE

pd/hbr

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