Messi: «Estoy feliz, el vestuario está unido y fuerte»

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Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de Argentina: marcó tres goles ante Argelia e igualó al alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, como el máximo artillero de los mundiales, por lo que se mostró visiblemente conmovido durante y al final del partido en Kansas City.

Tras anotar el primer gol este martes, en el minuto 17, a 20 años exactos de haber debutado en un Mundial, el genio argentino batió con un zurdazo al portero Zidane, de Argelia, y luego dejó ver una que otra lágrima después de la celebración con sus compañeros.

«Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte», dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.

Sobre jugar su sexto mundial, el ’10’ dijo que su estado físico en este momento es bueno. «Por suerte me siento bien».

Del partido ante Argelia indicó: «Es importante ganar el primer partido y hacerlo de esta forma es mejor. El primer tiempo lo sacamos adelante y en el segundo hicimos una diferencia importante».

A los aficionados argentinos también les dedicó un mensaje: «Sé que en Argentina es una locura. Quiero agradecerle a la gente que siempre nos sigue y hace un esfuerzo muy grande, sé el esfuerzo que hacen por siempre estar. Estuvieron en Catar y ahora en Estados Unidos, la gente hace un esfuerzo muy grande y estoy muy feliz». EFE

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