Messi: «Estoy feliz por la clasificación»

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Redacción Deportes, 22 jun (EFE).- Lionel Messi afirmó estar «feliz» y también «cansado» este lunes al final del partido que Argentina ganó por 2-0 ante Austria y en el que el ’10’ hizo historia con dos goles para convertirse, con 18 tantos, en el máximo artillero de los mundiales.

«Estoy muy feliz por el triunfo, fue un triunfo importantísimo, un partido muy duro y muy trabajado que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial y todo es muy intenso e igualado, pero estamos felices de sumar seis puntos y conseguir la clasificación», dijo en declaraciones a la televisión.

Messi, con humildad, quiso restar importancia a lo conseguido este lunes en el estadio de Arlington (Texas) con la Albiceleste, pero sus cinco anotaciones lo ponen, además, en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026.

«No me imaginé empezar así. Estoy cansado, pero espero poder celebrar esto con mis compañeros, nunca se sabe lo que pueda pasar ahora pero estoy feliz por el resultado y la participación de todos».

Consultado por si tiene algún equipo favorito, dijo: «No tengo favoritos, ahora estoy cansado por el esfuerzo de hoy y la verdad me cuesta pensar».

Messi aseguró que lograr triunfos ante Argelia y Austria estaba dentro de los planes del equipo, aunque subrayó que el ritmo intenso del partido complicó el funcionamiento ofensivo: «Por momentos nos costó hacer las posesiones largas que nosotros queremos. Ellos tampoco nos hicieron daño pero fue un partido muy trabado donde había que jugar muy rápido».

El capitán argentino se refirió al penalti malogrado al principio del partido: «Hoy hubo momentos en los que tuve mucha bronca por el penal que erré, lo pateé muy mal, pero por suerte pudimos revertir esa situación, sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante».

También opinó respecto a la motivación del plantel de Argentina: «Cuando este grupo se junta para competiciones oficiales o para amistosos, disfruta de entrenar y del día a día. También disfruta de ver a la gente así, de darle alegrías, y vamos a seguir intentado dárselas».

«Esto es pasito a pasito, es largo, difícil», consideró Messi respecto a la competición. EFE

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