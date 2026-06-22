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Messi: «Nos enfrentaremos a España cuando toque, nosotros también estamos bien»

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Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Leo Messi, autor de los dos goles con los que Argentina derrotó a Austria, con los que se ha convertido en el máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo, aseguró que, aunque España es una de las favoritas, la Albiceleste también está bien y se enfrentarán cuando toque.

«La selección española hace tiempo que viene demostrando que es una de las favoritas, tiene jugadores importantes, pero nos enfrentaremos cuando tengamos que enfrentarnos. La verdad es que nosotros también estamos bien. Competimos todos los partidos sea cual sea el rival, aunque España sea una de las favoritas», indicó en la zona mixta del estadio AT&T de Arlington, donde Argentina sumó su segunda victoria en el Mundial 2026. EFE

og/car

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