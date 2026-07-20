Messi felicita a España por el título, se muestra dolorido y destaca esfuerzo de Argentina

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, se mostró este lunes dolorido por la derrota 1-0 ante España el domingo en la final del Mundial 2026, felicitó a la ‘Roja’ por el título y destacó el esfuerzo de la Albiceleste y el apoyo de la afición.

«El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida», expresó a través de Instagram el futbolista de 39 años, quien rompió en llanto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras la derrota argentina en la prórroga.

Sin embargo, instó a quedarse «con todo lo bueno»: «Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo».

«Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo», añadió, en alusión a la final de Catar 2022 en la que Argentina se coronó campeón tras 36 años sin títulos mundiales.

Messi agradeció «por cada saludo y por cada mensaje» y resaltó que el impacto de la Albiceleste en la sociedad argentina: «Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos».

«También quiero felicitar a España por el campeonato», concluyó el argentino, que no viajó junto al plantel de regreso al país suramericano sino que permaneció en Estados Unidos, aunque se prevé que sí viaje en los próximos días a Rosario, su ciudad natal.

Un gol de Ferran Torres en la prórroga, en el minuto 106 de la final, impulsó a la selección española al segundo título de campeona del mundo de su historia. EFE

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