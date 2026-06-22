Messi marca dos goles y es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales

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Arlington (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Lionel Messi, con goles en los minutos 38 y 95 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos, dos más que el alemán Miroslav Klose.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido dos nuevos tantos en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro, en el Mundial de Alemania.

– Los diez máximos goleadores de la historia de los Mundiales:

.1. Lionel Messi (Argentina) 18 goles

.2. Miroslav Klose (Alemania) 16 goles

.3. Ronaldo Nazário (Brasil) 15 goles

.4. Gerd Müller (Alemania) 14 goles

.+. Kylian Mbappé (Francia) 14 goles

.6. Just Fontaine (Francia) 13 goles

.7. Pelé (Brasil) 12 goles

.8. Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles

.+. Sándor Kocsis (Hungría) 11 goles

10. Grzegorz Lato (Polonia) 10 goles

EFE

og/gbf