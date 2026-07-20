Messi o Pelé: la pregunta eterna

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¿Es Lionel Messi el mejor jugador de todos los tiempos por delante de Pelé? Igual que con Michael Jordan y LeBron James en la NBA, el debate ha embriagado al planeta fútbol durante este Mundial 2026, pero su fracaso en la final ha aportado una respuesta negativa.

Es inútil comparar dos épocas, pero su tercera final de Copa del Mundo jugada el domingo, con 39 años, en el crepúsculo de su extraordinaria carrera, da fe de una formidable longevidad al máximo nivel que confiere a Messi un lugar único en la historia del fútbol.

– El palmarés –

Pelé sigue siendo el único jugador que ha sido campeón del mundo tres veces.

En 1958 el mundo descubre, estupefacto, al genio de 17 años, que marca un triplete en la victoria 5-2 en semifinales contra Francia y un doblete en la final, también 5-2, ganada ante el local Suecia.

En Chile 1962, Brasil conserva su corona, casi sin él, ya que solo juega un partido y medio, al lesionarse en la fase de grupos.

Pelé, a quien se decía en declive —a una edad, 29 años, en la que entonces ya se consideraba que un futbolista estaba envejeciendo—, vuelve a la cima en México 1970 guiando a uno de los mejores equipos de la historia, que se impone a Italia en la final por 4-1.

Lionel Messi, por su parte, ha jugado tres finales.

Perdió la primera en Brasil 2014 ante Alemania, 1-0 en la prórroga.

En Catar 2022 fue determinante para doblegar a Francia, con un doblete y anotando después su lanzamiento en la tanda de penales, que Argentina ganó 4-2 tras empate 3-3 en el alargue.

Pero este domingo en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, atravesó como un fantasma la final frente a España, que le ganó 1-0 en la prórroga y lo privó de un segundo título mundial personal.

– Los récords –

Messi se convirtió en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo, junto a Cristiano Ronaldo y al mexicano Guillermo Ochoa, y estableció varios récords individuales, aunque efímeros.

Con 8 goles en este Mundial, se convirtió en un momento en el máximo goleador de la historia en Copas del Mundo al totalizar 21 tantos, pero fue finalmente superado por Kylian Mbappé con 22 goles, 10 de ellos en Norteamérica 2026.

Messi acumula además 12 asistencias. Mejor que nadie.

En las cuatro ediciones que disputó, Pelé no pudo hacer explotar las estadísticas.

Pero el brasileño sigue siendo hasta hoy el jugador más joven en ganar un Mundial, con 17 años y 249 días.

– La influencia –

¿Habría ganado Brasil sin Pelé en 1958 y en 1970? Puede ser. Al fin y al cabo, fue campeón en 1962 sin él o casi.

Y si el genio brasileño fue crucial en las otras dos campañas victoriosas, estuvo rodeado de artistas como Garrincha, Vavá, Rivelino, Tostão, inseparables de los éxitos de la Seleçao.

¿Habría ganado Argentina sin Messi en 2022 y alcanzado la final en 2026? Seguramente no.

Su aportación numérica y, sobre todo, su papel de guía, casi de gurú de una plantilla completamente entregada a él, ilustran hasta qué punto todo, o casi todo, descansó sobre sus hombros.

Lo que la longevidad de Messi nos cuenta es que no rima en absoluto con declive, ya que fue precisamente cuando nadie se le imaginaba que logró forzar su destino en un torneo durante mucho tiempo maldito para él.

Tuvo que esperar a tener 35 años para marcar, en los octavos de final de Catar 2022, su primer gol en un partido de eliminación directa en un Mundial. Un chispazo que lo transfiguró hasta la coronación tres partidos más tarde.

El recorrido en 2026 estuvo aún más marcado por el sello de Messi: tantos fueron los milagros que se repitieron en finales de partido al límite por la gracia de su pierna izquierda.

Pero en la final, el domingo, su influencia fue reducida a la nada por España.

– El legado –

Cuando irrumpe ante los ojos del mundo, Pelé encarna la modernidad en el fútbol y se convierte en su primera superestrella.

Por su técnica con el balón, su creatividad, su olfato goleador, simboliza casi por sí solo el estilo brasileño que se convertirá en la referencia del jogo bonito durante varias décadas, antes de tornarse en una quimera.

Ronaldo, Neymar, Ronaldinho… son muchos los que fueron presentados al inicio de sus carreras como «el nuevo Pelé».

Lionel Messi, en cambio, tuvo que convivir con la molesta sombra de Diego Maradona y le costó tiempo librarse de ella con la camiseta de la Albiceleste, porque fue primero con el Barça que se convirtió en el mejor jugador de su época.

Además del inmenso talento que los caracteriza, lo que también une a Messi, Pelé y Maradona es su estatura modesta: 1,70 m, 1,64 m, 1,73 m.

Y la Pulga ha logrado dominar su arte en una época en la que la dimensión atlética ha adquirido una importancia considerable en el fútbol.

Su rapidez de ejecución y la claridad de su último gesto lo convierten en un modelo para toda una generación de talentos, empezando por Lamine Yamal.

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