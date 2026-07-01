Messi regresa con Argentina a Miami, la ciudad que ya conquistó

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Pocos esperaban que, casi tres años después de fichar por el Inter Miami, Lionel Messi fuera a disputar en esa ciudad de la Florida un partido de su sexto Mundial y, menos aún, que llegara al encuentro como máximo goleador del torneo, empatado con Kylian Mbappé.

Pero así es.

El astro de Rosario lleva seis goles y lidera a Argentina hacia los dieciseisavos contra la sorprendente Cabo Verde, el viernes en Miami, una ciudad donde se siente de maravilla.

Su fichaje por el Inter, tras dos temporadas difíciles en el Paris Saint-Germain, podía sugerir una prejubilación para él. A los 36 años, acababa de conquistar en Catar 2022 la Copa del Mundo que le faltaba y la MLS, menos exigente, parecía una buena forma de cerrar una carrera histórica.

Pero Messi tenía otros planes.

Su juego revolucionó a su club, sin ningún título hasta su llegada, y también la liga y el fútbol en Estados Unidos.

En su primera temporada, con la ayuda de sus excompañeros del Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba, llevó al Inter a alzar la Leagues Cup. Y en 2025 fue decisivo para el primer título de la MLS de su equipo.

Su influencia va más allá del terreno de juego, explica Juan Pugín, entrenador en la academia de fútbol Revo Soccer en Doral, cerca de Miami.

«Messi marcó un antes y un después de lo que significa el fútbol acá. A partir de 2023, todo el mundo se volvió fanático del Inter», asegura. «Lo notamos también mucho en la academia. Se sumaron muchos más chicos para practicar el deporte».

El rostro del 10 en murales de la Pequeña Habana y el barrio de Wynwood muestra cómo ha conquistado una ciudad más acostumbrada a apoyar a los Marlins de las Grandes Ligas, a los Dolphins de la NFL o al Heat de la NBA.

– «Un orgullo» –

Tras su experiencia parisina, Messi encontró en el sur de Florida un lugar donde disfrutar de su familia y vivir más relajado, con una gran comunidad argentina.

El martes, en una zona de Miami Beach conocida como Little Buenos Aires, decenas de aficionados lucen camisetas de la Albiceleste.

Esa pasión hace sonreír a Lily Díaz, una bonaerense de 69 años que pasea con una gorra de la selección en la cabeza. Estos días se siente más cerca del país que abandonó hace cuatro décadas para instalarse en Florida.

«Es una emoción grandísima que Messi venga a jugar con Argentina. Es un orgullo, un ejemplo como deportista y como ser humano», añade esta aficionada, que ya vio cuatro veces a la estrella con el Inter.

Cerca de ahí, Johnny Fortes, de 62 años, viajó desde Buenos Aires para seguir a Argentina por todo su recorrido mundialista hasta una posible final.

«Soy trabajador administrativo, pero durante año y medio manejé un auto de noche para poder venir a Estados Unidos», explica. «Me sacrifiqué, pero valió la pena».

En Buenos Aires Bakery, un popular restaurante argentino, el fervor por la selección y el sentido de los negocios han llevado a cobrar una entrada de 15 dólares y una consumición mínima de 20 para poder ver los partidos de la Albiceleste en el local abarrotado.

Dentro, Julián Franco disfruta de la comida argentina que no encuentra en Buffalo (Nueva York), donde se instaló hace tres meses desde la provincia argentina de Catamarca.

No tiene entrada para el viernes, pero quería disfrutar del ambiente de Miami en estos días.

«Uno se siente tan emocionado al ver jugar a Messi», dice. «Y más aun sabiendo que también tuvo fracasos. Te da la ilusión de que no todo está perdido, de que uno siempre tiene que dar un poquito más para lograr lo que uno quiere».

gma/ma