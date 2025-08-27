The Swiss voice in the world since 1935

Meta apoyará a candidatos pro inteligencia artificial en California

Meta lanzará un comité de acción política en California para apoyar a candidatos que favorezcan una regulación menos estricta de la inteligencia artificial en el estado que alberga Silicon Valley.

El gigante tecnológico confirmó el martes planes para un súper PAC, como se denominan estos comités, llamado «Movilización de la Transformación Económica a lo Largo de California», dedicado a respaldar a candidatos pro-IA sin importar su afiliación política.

«Como hogar de muchas de las principales empresas de IA del mundo, la economía innovadora de California tiene un impacto desproporcionado en el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad global de Estados Unidos», dijo un portavoz de Meta a la AFP.

«Pero el entorno regulatorio de Sacramento podría sofocar la innovación, bloquear el progreso de la IA y poner en riesgo el liderazgo tecnológico de California», añadió.

Según Meta, la regulación de la IA a nivel estatal amenaza con obstaculizar el desarrollo de la tecnología en un momento en el que las empresas tecnológicas de Estados Unidos están en una feroz carrera de innovación con sus rivales chinos. 

La industria tecnológica está ejerciendo presión para evitar la regulación del desarrollo de la IA, y en julio estuvo a punto de lograr que el Congreso de Estados Unidos aprobara una prohibición federal que habría impedido a los estados aprobar o hacer cumplir leyes de IA durante una década. 

Meta señaló los más de 50 proyectos de ley relacionados con la IA que se han presentado este año solo en California, muchos de los cuales podrían dificultar el avance de la tecnología, afirmó la empresa.

