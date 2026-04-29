Meta gana 26.773 millones de dólares en el primer trimestre, un 61 % más

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Nueva York, 29 abr (EFE).- La tecnológica estadounidense Meta reportó este miércoles unos beneficios netos de 26.773 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 61 % más interanual, impulsada por la publicidad de sus aplicaciones de redes sociales.

La empresa propietaria de Whatsapp, Instagram y Facebook registró una facturación de 56.311 millones, un 33 % superior a la del mismo tramo del ejercicio anterior, gracias a incrementos en las impresiones por anuncio y en los precios de estas, según un comunicado.

«Hemos tenido un trimestre récord, con un fuerte impulso en nuestras aplicaciones y el lanzamiento de nuestro primer modelo de Meta Superintelligence Labs», indicó el fundador y ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, destacando sus avances en inteligencia artificial (IA). EFE

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